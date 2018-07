Premier League, Conte non è più l'allenatore del Chelsea: arriva Sarri

Vivrà nel centro sportivo di Cobham e con ogni probabilità abbraccerà due suoi pupilli. Jorginho è praticamente un nuovo giocatore del Chelsea e sarà pagato 65 milioni di euro. La trattativa per portare a Londra Higuain dev'essere invece ancora impostata ma potrebbe presto subire un'accelerata in tempi brevi.

Annullato la seduta d'allenamento pomeridiana e sollevato Conte dall'incarico: sta per iniziare l'era di Maurizio Sarri. Annuncio in arrivo.

