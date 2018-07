Il pilota spagnolo ha annunciato in conferenza che dopo 18 anni in sella alla Honda si ritirerà dalle corse.

un'ora fa

Dani Pedrosa dice basta e annuncia che si ritirerà al termine di questa stagione. Il pilota spagnolo classe 1985 lo ha comunicato in una conferenza stanpa tenutasi al Sachsenring in compagnia della sua famiglia:

Non è una decisione facile - ha dichiarato Pedrosa - perché sono innamorato di questo sport. Avrei altre opportunità da sfruttare, ma non riesco più a vivere le gare con l'intensità di prima. Ora si apre un nuovo capitolo della mia vita. Non sarò in MotoGP l'anno prossimo, a Valencia correrò la mia ultima gara

In 18 anni di carriera, sempre in sella alla Honda, il 32enne ha vinto tre titoli mondiali: un titolo 125cc. e due di 250cc. Dice addio uno dei migliori piloti che il motociclismo spagnolo - e non solo - abbia avuto.