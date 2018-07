Mondiali, travolto al gol di Mandzukic: il fotografo continua a scattare

Nel vivo della festa, Cortez ha ripreso l'esultanza della Croazia da una prospettiva unica mentre Rakitic e Vida lo abbracciavano e lo ricoprivano di baci. "Ho continuato a scattare foto - ha raccontato Cortez a Record - perché erano così vicini. Mentre esultavano ho sentito la mia sedia barcollare, sono caduto ma non ho perso la macchina fotografica. Alla fine mi hanno aiutato a rialzarmi, si erano preoccupati per me ma stavo bene".

