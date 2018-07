Elliott ha voluto marcare il territorio, mettendo nella stanza dei bottoni del Milan una figura di peso e rilievo assoluto. Paolo Scaroni, che sedeva già nel Consiglio d'Amministrazione del club, è stato infatti ad di Pilkington, Enel ed Eni. Vicentino, quasi 72 anni, Scaroni si è laureato alla Bocconi e ha conseguito un master in business administration alla Columbia University di New York. Ha lavorato inizialmente alla McKinsey e poi alla Saint-Gobain, presidente della divisione vetro a Parigi.

E Singer non ha traccheggiato: in poco più di 48 ore ha convocato il Consiglio che ha deliberato - e non poteva essere altrimenti - la sostituzione dei quattro membri cinesi, ovvero Li Yonghong, il suo braccio destro Han Li, Xu Renshuo e Lu Bo, ed eletto il nuovo presidente nella persona di Paolo Scaroni .

Oltre a una bella iniezione di fiducia "liquida": 50 milioni subito per dare stabilità nell'immediato e ulteriori finanziamenti promessi per il futuro. Mentre creare stabilità di gestione vuol dire un Consiglio d'Amministrazione subito e nomi nuovi.

Creare stabilità finanziaria e di gestione; ottenere successi di lungo termine per AC Milan cominciando dalle fondamenta, assicurandosi che il club sia adeguatamente capitalizzato; e condurre un modello operativo sostenibile che rispetti le regole della UEFA sul Financial Fair Play.

