International Champions Cup, Cristiano Ronaldo salta Juventus-Real Madrid?

Il portoghese arriverà alla partita del 5 agosto con pochissimi giorni di preparazione nelle gambe.

0 condivisioni

2 ore fa

Lunedì 16 luglio inizierà ufficialmente l'avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il portoghese sbarcherà a Torino all'aeroporto di Caselle, sosterrà le visite mediche di rito e firmerà un contratto fino al 2022 a 30 milioni di euro netti a stagione. Poi però non si aggregherà al resto del gruppo ma si godrà altri giorni di vacanza insieme alla famiglia. CR7 ha infatti terminato la sua stagione sabato 30 giugno quando ha perso 2-1 con il suo Portogallo contro l'Uruguay negli ottavi dei Mondiali di Russia 2018. Probabilimente inizierà ad allenarsi agli ordini di Allegri il 30 luglio, raggiungendo la squadra direttamente negli Stati Uniti.

Per quella data i bianconeri avranno già giocato due partite nell'International Champions Cup contro Bayern Monaco (il 25 luglio al Lincoln Financial Field, Philadelphia) e Benfica (il 28 luglio alla Red Bull Arena, Harrison). Il 5 agosto è invece prevista la gara con il Real Madrid al FedExField (Landover, Washington DC).

Secondo Marca quasi sicuramente Cristiano non sarà in condizione per scendere in campo contro i Lopetegui boys. Un anno fa infatti si allenò per 9 giorni prima di rimettere piede in campo nell'andata di Supercoppa di Spagna vinta 3-1 contro il Barcellona. Per Bein Sport, invece, nel momento in cui il Real Madrid ha accettato l'offerta della Juventus di 105 milioni di euro (più 12 milioni di euro di commissioni), i due club hanno deciso che il 33enne di Funchal non prenderà parte alla partita in scena a Washington.