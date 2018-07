Si punta già sul gol della stella portoghese al debutto con la maglia della Juventus. Aumentate le possibilità che i bianconeri realizzino il Triplete.

2 condivisioni

4 ore fa di Luca Guerra

L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, oltre a rappresentare l'affare più importante verificatosi in Serie A nel terzo millennio, rappresenta un evento in grado di scuotere gli animi di tutti gli appassionati di calcio e non solo dei tifosi bianconeri: dai fantallenatori agli amanti delle statistiche, passando agli scommettitori. I bookmakers si sono già sbizzarriti con le quote.

Inevitabile, quando si parla di un calciatore forte di numeri leggendari, che le attenzioni siano concentrate sulle possibilità di totalizzare nuovi record, personali e di squadra. Cristiano Ronaldo condivide con l'eterno rivale Lionel Messi il primato assoluto di Palloni d’Oro conquistati, ma nella collezione dell'asso di Funchal trovano posto anche quattro Scarpe d'Oro, 16 titoli di capocannoniere maturati tra campionati e coppe, oltre a 26 trofei vinti tra Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid. Ora tocca all'Italia, nuova terra di conquista per CR7.

Le attenzioni dei quotisti si concentrano sul fattore reti. In carriera Cristiano Ronaldo ne ha realizzate 450 in 438 partite con il Real Madrid e gode del titolo di miglior marcatore di sempre con il Portogallo (85 centri). Le possibilità che la stella portoghese diventi il capocannoniere della Serie A 2018/2019 sono in lavagna a 1,80, ma sul conto di CR7 si stanno sprecando anche le scommesse speciali.

Serie A, come cambiano le quote con l'arrivo di Cristiano Ronaldo

Nei cinque maggiori campionati europei Cristiano Ronaldo è il marcatore più prolifico di sempre: ben 395 centri complessivi, con almeno 50 reti segnate per sette stagioni di fila, con 30 o più gol realizzati per sei annate consecutive (dal 2010 al 2016) nella Liga. Il weekend del 19 e 20 agosto sarà il primo disponibile per Cristiano in Serie A: un centro all'esordio in campionato è quotato tra l'1,30 e l'1,40.

La prima rete di Cristiano Ronaldo in Serie A

A colpire sono anche le scommesse riguardanti il tipo di centro che l'attaccante potrebbe realizzare: una rete di testa paga 5 volte la posta, stessa quota assegnata al gol con il piede sinistro. Se invece la prima marcatura italiana di CR7 sarà realizzata di destro, il suo piede, ecco che la scommessa sarebbe in lavagna a 1,75. Se questo dovesse avvenire su punizione, invece, ecco la puntata ripagata ben 10 volte. In tabellone c'è anche la possibilità che Ronaldo tocchi quota 37 gol in campionato, superando Higuain come recordman di reti stagionali in Serie A: è pagata da 3,90 a 4,75 volte la giocata.

Getty Images Cristiano Ronaldo marcato da Benatia e Pjanic in Real Madrid-Juventus 1-3 dell'aprile 2018

E se l'esordio dell'attaccante cresciuto nell'isola di Madeira con la Juventus fosse un flop condito da un'espulsione? Chi dovesse eventualmente azzeccare questo pronostico vedrebbe moltiplicare per 45 la propria puntata.

Capocannoniere Serie A 2018/2019

Se Cristiano Ronaldo - a segno 26 volte nell'ultima edizione della Liga - dovesse quindi arrivare davanti a tutti nella classifica cannonieri della Serie A 2018/2019, chi avrà scommesso sul fuoriclasse 33enne potrà vedere moltiplicata la propria scommessa per 1,85. Nella scorsa stagione ad aggiudicarsi il titolo sono stati Mauro Icardi e Ciro Immobile, primi a pari merito con 29 reti a testa. Un bis del centravanti dell'Inter è oggi in lavagna a 2,60, mentre se il centravanti della Lazio e della Nazionale italiana dovesse ripetersi gli scommettitori vedranno ripagata 5 volte la propria puntata. E se invece fosse l'anno della prima volta in vetta alla speciale graduatoria per il romanista Edin Dzeko? Il bosniaco top scorer vale oggi 4,20 volte la posta.

Squadra vincitrice dello Scudetto

La firma di Cristiano Ronaldo con la Juventus ha abbattuto le quote riguardanti la conquista di trofei da parte dei bianconeri nella prossima stagione: un altro Scudetto, l'ottavo di fila, è in lavagna a 1,80, mentre il Triplete - Serie A, Champions League e Coppa Italia - è pagato fino a 17 volte la posta. Occhio però alla concorrenza per la vittoria in campionato: i bookmakers credono nell'arrivo di Ancelotti, tanto che la quota scudetto del Napoli è scesa da 6 a 4,50, mentre un ritorno in vetta al campionato dell'Inter è in lavagna a 7. Seguono la Roma a 8, il Milan a 15 e la Lazio a 50.