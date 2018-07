Real Madrid e Chelsea solo interessate ad Alisson, nessuna proposta ufficiale. Il Liverpool invece c’è e ha voglia di chiudere in fretta. I prossimi giorni saranno decisivi. Linee calde tra la Roma e il calciatore, in vacanza dopo la fatica dei Mondiali con il Brasile. Mare e relax pensando al futuro. La decisione dovrà prenderla anche lui.

A post shared by Alisson Becker (@alissonbecker) on Mar 10, 2018 at 1:18am PST

Insomma, il Liverpool ci prova davvero. E la Roma? Valuta, ci pensa. Incassare una cifra così alta fa gola, ovvio però che Di Francesco si ritroverebbe senza un portiere con i fiocchi, che nella passata stagione spesso è stato decisivo. Così il ds Monchi opera sotto traccia per individuare il sostituto perfetto . Come dire: portiamoci avanti con il lavoro. Due idee sulla lista della spesa: Areola del PSG, chiuso da Buffon e con poca voglia di fare il secondo, e Sirigu, rilanciatosi al Torino.

I Reds fanno sul serio per il portiere, Real Madrid e Chelsea dietro. Offerta base di 60 milioni più 5 di bonus, 6 all'anno per il brasiliano.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK