Calciomercato Lazio, il Real Madrid vuole Milinkovic: Mendes ha un piano

L'agente di Cristiano Ronaldo non cura gli interessi del serbo ma sta ricoprendo il ruolo di intermediario: sta lavorando per portare ai biancocelesti un'offerta da 100 milioni di euro.

5 ore fa

Dopo aver portato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, Jorge Mendes sta lavorando per un altro maxi-affare di calciomercato. L'agente del fuoriclasse portoghese si è infatti subito messo all'opera per portare il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic alla corte di Lopetegui.

Sia chiaro, Mendes non è l'agente di Milinkovic, assistito dall'ex attaccante serbo Mateja Kezman, ma in questa operazione sta svolgendo il ruolo di intermediario visti i buoni rapporti che ha con biancocelesti e blancos.

Come riporta Sky Sport, Mendes a breve potrebbe portare a Claudio Lotito un'offerta da circa 100 milioni di euro per il casse 1995. Non è detto che bastino per convincere il patron laziale che valuta l'ex Genk 150 milioni di euro. Ma di certo un'offerta da 100 milioni è un'ottima base per iniziare a trattare.