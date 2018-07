Juventus, niente Stadium per la presentazione di Cristiano Ronaldo

Come si legga su Gazzetta.it, la Questura si era preparata a un maxi-evento e le forze dell’ordine avevano assicurato di poter garantire l'ordine pubblico nel caso in cui fossero state aperte le porte dell'impianto juventino. Alla fine però si è deciso di rimandare qualsiasi show.

Il giorno di Cristiano Ronaldo sta arrivando. Lunedì 16 luglio il portoghese sbarcherà a Torino, sosterrà le visite mediche presso il J Medical e firmerà il contratto da 30 milioni di euro netti a stagione che lo legherà alla Juventus fino al 2022. Fino a poche ore fa però si credeva che il club bianconero aprisse l'Allianz Stadium per far ammirare per la prima volta CR7 ai suoi tifosi.

