L'indiscrezione arriva dal Corriere della Sera: i bianconeri ci starebbero provando pure per l'esterno brasiliano, che intanto inizia a seguire la Juve su Instagram.

1k condivisioni

7 ore fa di Marco Ercole

"Guarda, ti do una dritta: la Juventus sta cercando di comprare Cristiano Ronaldo". Se ce lo avessero detto un mese fa, probabilmente ci saremmo fatti una grassa risata e avremmo schernito il nostro informatore. Oggi, però, abbiamo scoperto che tutto è possibile nel calciomercato, anche che un calciatore come il portoghese possa lasciare realmente il Real Madrid e accasarsi in Serie A, per vestire la maglia bianconera del club che domina in Italia da anni.

Ecco perché se quello stesso informatore di prima adesso provasse a rilanciare, il credito che gli daremmo sarebbe certamente molto più alto rispetto a un mese fa.

In tal senso va letta la notizia che viene scritta oggi sul Corriere della Sera, un'altra bomba di calciomercato, secondo la quale la Juventus non sarebbe ancora sazia, ma pronta e determinata a "saccheggiare" un altro po' il Real Madrid. Come riportato dallo storico quotidiano fondato a Milano nel 1876 da Eugenio Torelli Viollier, infatti, la società di Agnelli ci starebbe provando pure per Marcelo. L'esterno brasiliano costa circa 50 milioni di euro, una bazzecola in confronto all'investimento appena concretizzato per Cristiano Ronaldo.

Getty Image Calciomercato, Marcelo nuovo obiettivo della Juventus

Calciomercato Juventus, dopo Cristiano Ronaldo anche Marcelo?

Ad alimentare i rumors, poi, ci si mette anche la stessa Juventus, che a quanto pare non smentisce la possibilità, mantenendo esattamente lo stesso atteggiamento utilizzato nella telenovela che ha condotto all'acquisto di CR7. Serve un altro indizio? Arriva subito: poco dopo il trasferimento del lusitano al club bianconero, Marcelo ha iniziato a seguire su Instagram il profilo ufficiale della Vecchia Signora, mettendo "mi piace" alla notizia dell'acquisto del suo ex compagno di squadra.

Inizialmente sembrava solo un gesto d'affetto e di augurio di buona fortuna nei confronti di Cristiano Ronaldo, con il quale (tra le altre cose) ha vinto ben 4 Champions League nel Real Madrid. Alla luce di questi nuovi sviluppi, però, la "dritta" del nostro amico informatore assume certamente un significato diverso, più interessante.

Tutti questi elencati finora sono i segnali positivi. Ce ne sono però (ovviamente) anche di negativi. Su tutti lo stipendio di Marcelo (sotto contratto fino al 2022), che nel Real Madrid era secondo solo a quello del portoghese: ben 11,7 milioni di euro, così come Sergio Ramos e Toni Kroos. E se far accettare allo spogliatoio bianconero (fino a questo momento arrivato al massimo ai 7,5 netti annui di Higuain e ai 7 di Dybala) i 30 milioni di ingaggio di Cristiano Ronaldo non sarà un problema (d'altronde il fine giustifica i mezzi), lo stesso difficilmente potrebbe dirsi pure per l'eventuale arrivo di un altro stipendio "fuori mercato" come quello del laterale brasiliano. Sarebbe ipotizzabile in quel caso un effetto a catena, con tutti i big a battere cassa per vedere adeguati i propri contratti. Certo, stavolta non c'è nessuna grassa risata, la Juventus ha già dimostrato di saper sorprendere sul calciomercato. Ma forse questa volta è davvero un po' troppo. Forse.