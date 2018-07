Real Madrid, messaggio di Casillas a Cristiano Ronaldo

Gli addii fanno male, soprattutto quando riguardano un giocatore simile. Io voglio ringraziarti per quello che hai fatto per il Real Madrid, un club che hai reso più grande di quanto non fosse già. Voglio congratularmi con te per la tua voglia di voler essere il migliore. Buona fortuna nel tuo nuovo viaggio, Cristiano!

