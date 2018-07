Anche la prima pagina del Mundo Deportivo si divide fra il titolo principale dedicato all'approdo di CR7 a Torino e l'articolo in taglio alto sulla Francia e soprattutto su Umtiti. Grazie al gol del giocatore del Barcellona, i Galletti volano in finale.

L’ultima prima pagina di un quotidiano italiano per la rassegna stampa di oggi è quella di Tuttosport, che celebra l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. CR7 atterrerà in Italia lunedì per le visite mediche e la firma.

Anche sul Corriere dello Sport il titolo principale è dedicato al passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Per portar via il portoghese dai Blancos, i bianconeri hanno pagati 100 milioni di euro.

