Napoli, Meret è già ko: braccio fratturato in allenamento

Il portiere azzurro si è fatto male nel corso di un allenamento in quel di Dimaro dopo uno scontro con Mezzoni: previsti due mesi di stop.

11 lug 2018

Inizia nel peggiore dei modi la stagione di Alex Meret. Il portiere del Napoli classe 1997 si è procurato la frattura del terzo medio dell’ulna sinistra nell'allenamento pomeridiano di oggi, in quel di Dimaro, dopo uno scontro con Mezzoni.

Alex Meret ha subito in uno scontro di gioco una frattura del terzo medio dell’ulna sinistra. E’ stato immobilizzato. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 11, 2018

L'arto dell'ex Udinese è stato immediatamente immobilizzato ed è stato applicato del ghiaccio, gli accertamenti strumentali a cui il giocatore si è sottoposto poco dopo hanno fatto luce sull'infortunio. E purtroppo la radiografia non ha portato sospiri di sollievo.

Alex Meret verrà operato domattina alla clinica Pineta Grande per ridurre la frattura composta dell’ulna sinistra. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 11, 2018

Il portiere dovrà stare un mese con il braccio bloccato, gliene serviranno due per rientrare in campo e sarà quindi costretto a saltare l'inizio del campionato previsto per il 19 agosto. Nella giornata di domani intanto sarà operato - si legge su Gazzetta.it - in day hospital al Pineta Grande hospital di Castel Volturno dove gli verrà applicata una placca sulla frattura composta per accelerare il recupero.