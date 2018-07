Jorge Mendes: "Cristiano Ronaldo chiuderà la carriera alla Juventus"

Voglio ringrazio Andrea Agnelli - ha concluso Mendes - per la determinazione e la voglia dimostrata durante questa operazione fatta con il Real Madrid. Ci tengo a ringraziare anche Beppe Marotta per la sua professionalità

Cristiano ha firmato fino al 2022 a 30 milioni di euro a stagione. Alla scadenza del contratto avrà compiuto 37 anni. Per lui i bianconeri sborseranno 117 milioni di euro (100 milioni di euro pagabili in due esercizi destinati al Real Madrid, 5 di contributo di solidarietà e 12 di commissioni).

