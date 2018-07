Il portiere tedesco si è reso ancora protagonista in negativo.

11 lug 2018

Loris Karius continua a far parlare di sé. Purtroppo per lui però non in maniera positiva. Sembra infatti che il portiere tedesco non riesca proprio a mettersi alle spalle le due papere commesse lo scorso 26 maggio in occasione della finale di Champions League, due errori da matita blu che sono risultati decisivi ai fini del risultato. Il Real Madrid ha battuto 3-1 il Liverpool e ben due gol li ha segnati grazie all'estremo difensore dei Reds.

Che ha fatto un altro disastro nell'amichevole vinta 3-2 dal Liverpool contro il Tranmere Rovers, club di qunta divisione inglese. Al 72' la squadra di Kopp era avanti 3-0 grazie alle reti di Camacho, Ojo e Lallana quando Karius ha respinto in maniera maldestra un calcio di punizione e ha permesso a Smith di accorciare le distanze. Poi ci ha pensato Soukouna a segnare il 3-2 finale.

Ovviamente in casa Liverpool non si parla d'altro che dell'errore di Loris Karius che fortunatamente non è costato un trofeo. Ma la nuova stagione è alle porte e le partite che contano sono in arrivo. I dirigenti dei Reds potrebbero decidere a breve di togliere all'ex Mainz i guanti del titolare e tuffarsi sul mercato alla ricerca di un nuovo numero 1.