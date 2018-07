Juventus, Cuadrado dà la 7 a Cristiano Ronaldo: "Meglio dare che ricevere"

Nell'istantanea si vede l'ex Fiorentina con la casacca di CR7 tra le mani accompagnata dal messaggio: "Meglio dare che ricevere". D'altronde chi non vorrebbe avere Cristiano Ronaldo come compagno di squadra.

Tutti vogliono quel nome, Crisitiano Ronaldo, e quel numero, il 7, che fino a poche ore fa apparteneva a Cuadrado. Proprio il colombiano ha pubblicato un simpatico fotomontaggio su Twitter per ufficializzare che d'ora in avanti la maglia numero 7 sarà del 33enne di Funchal.

