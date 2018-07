Le prime parole del tecnico bianconero sull'acquisto del portoghese.

886 condivisioni

un'ora fa

Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. I bianconeri lo hanno pagato 117 milioni per strapparlo al Real Madrid (100 milioni al Real, 5 di contributo di solidarietà e altri 12 per oneri accessori). Lunedì il portoghese arriverà a Torino, sosterrà le visite mediche, firmerà un contratto quadriennale - ovvero fino al 2022 - a 30 milioni di euro netti a stagione e poi sarà presentato all'Allianz Stadium.

Il 33enne di Funchal sarà accolto da centinaia di tifosi desiderosi di abbracciarlo. Intanto continuano a piovere reazioni all'acquisto del secolo. Dell'ultima ora sono le parole del tecnico della Juve Massimiliano Allegri, rilasciate a margine di un evento al Parlamento Ue a Bruxelles:

Cristiano Ronaldo rappresenta un salto di qualità per tutti, per la squadra e per l'ambiente. Come giocherà? Facendo gol ,come sempre...

Come dargli torto. Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid dopo 9 anni in cui è diventato il miglior marcatore della storia del club con 451 gol in 438 partite. In bacheca poi ha messo 16 titoli tra cui 4 Champions League, 3 consecutive e 4 nelle ultime 5 stagioni.

Non ho assolutamente sentito il giocatore - ha continuato Allegri - al telefono. Lunedì credo ci sarà la conferenza stampa, lo vedrò lunedì. So che è molto contento, è un grande professionista e un valore importante per una squadra che ha già fatto grandissime cose. Quando inizieremo il 30 e arriveranno tutti, avremo un'annata davanti a noi importante come tutte le altre dove ci sarà da centrare gli obiettivi. Credo che la società e il presidente abbiano fatto una cosa straordinaria per la Juve, ma soprattutto per il calcio italiano