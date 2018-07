Giggs: "Cristiano Ronaldo alla Juventus? È ossessionato dalla rivalità con Messi"

Le parole del commissario tecnico del Galles sul trasferimenti del portoghese.

11 lug 2018

Da quando il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus è diventato ufficiale, nel mondo del calcio non si parla d'altro. Dopo 9 anni il portoghese ha lasciato il Real Madrid e a 33 anni ha deciso di intraprendere una nuova avventura.

Una nuova sfida, un nuovo campionato per mettersi alla prova e migliorarsi ancora. Per lui i bianconeri hanno speso 117 milioni di euro: 100 milioni di euro pagabili in due esercizi destinati al Real Madrid, 5 di contributo di solidarietà e 12 di commissioni.

Il 33enne di Funchal ha firmato un contratto di 4 anni a 30 milioni di euro netti a stagione. D'ora in avanti quindi la sfida con l'eterno rivale Lionel Messi proseguirà a distanza. E proprio l'argentino è stato tirato in ballo da un certo Ryan Giggs che ha commentato così la scelta di CR7 di sposare la Juventus: