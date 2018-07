Cristiano Ronaldo alla Juventus: le reazioni Del Piero e De Laurentiis

Sono passate solo poche ore dall'ufficialità del trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, pagato ben 117 milioni di euro (100 milioni al Real, 5 di contributo di solidarietà e altri 12 per oneri accessori). Ma non si fermano i commenti e le reazioni a quello che è stato definito da tutti il trasferimento del secolo.

Tra gli ultimi a parlare Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri intervenuto a margine di un evenuto tenutosi presso il Parlamento UE di Bruxelles: "Cristiano è un salto di qualità per tutti, la società ha fatto qualcosa di straordinario per la Juve e per il calcio italiano".

Ieri invece a prendere parola era stato la leggenda della Juve Alessandro Del Pierto, che ai microfoni di Sky Sport ha detto:

Ronaldo alla Juve è una figata, una gran cosa per il club e per il calcio italiano. Parliamo di qualcosa di grande. Troverà tutta la città, tutta l’Italia che lo accoglierà con grande amore per quello che ha fatto e per quello che farà. Credo che grazie a lui aumenterà il livello delle rivali, aumenterà la voglia di battere la Juventus che già così sembrava imbattibile. La Juve ora è in un’altra dimensione, oggi si parla in tutto il mondo della Juve, di Ronaldo, di Torino e del campionato italiano come non mai. Tecnicamente Ronaldo è un attaccante straordinario, segna in tutti i modi. Ma soprattutto ha un desiderio di vincere incredibile. Oltre agli aspetti economici di questa trattativa, per lui la Juve è una sfida particolare. Ha fame, vuole sempre essere il migliore