Per ora nessuna differenza di prezzo con gli altri top player in rosa, ma la società bianconera si aspetta guadagni elevati dai gadget legati al fuoriclasse portoghese.

un'ora fa di Luca Guerra

L'effetto Cristiano Ronaldo è ufficialmente piombato sulla Torino bianconera: l'arrivo del fuoriclasse portoghese alla Juventus, oltre alla straordinaria eco mediatica e alla conferma del percorso di crescita che ha portato il fatturato societario da 213 a 562 milioni di euro in cinque anni , sta già dimostrando i suoi effetti sulle scelte di acquisto dei tifosi. Le visite mediche sono in programma all'inizio della prossima settimana, ma non ci sono dubbi sul numero di maglia che l'attaccante di Funchal indosserà: il 7, ormai un marchio di fabbrica.

Cristiano Ronaldo è costato alla Juventus 100 milioni di euro pagabili in due esercizi, ai quali sommare 5 milioni di contributo di solidarietà e 12 di commissioni. Un esborso faraonico, che non tiene conto dell'ingaggio vicino ai 30 milioni netti a stagione. Superfluo evidenziare i ricavi che la società di Andrea Agnelli si aspetta di incamerare attraverso il merchandising, con un ruolo rilevante affidato alla vendita delle maglie di CR7 con i colori bianconeri sul petto.

Già nella data di martedì 10 luglio, quella dell'ufficialità dell'affare, il web store ufficiale della Juventus è andato in crash a causa dell'eccessivo numero di tentativi di connessione rispetto alla portata massima prevista dal server. Un'ulteriore conferma del fatto che i prezzi stabiliti per la vendita al pubblico della maglia di Cristiano Ronaldo nelle versioni authentic - possono costare fino a circa 145 euro - e full patch non ha spaventato i tifosi bianconeri.

Cristiano Ronaldo alla Juventus, maglie personalizzate in vendita fino a 144 euro

Già da diversi giorni i tifosi bianconeri stavano prendendo d'assalto lo store ufficiale della Juventus in via Garibaldi a Torino per chiedere di avere la maglia originale con il nome del campione portoghese sulle spalle. Un'ipotesi diventata realtà nel pomeriggio di ieri: dopo le 18 le stamperie dello store hanno iniziato a produrre le ambite maglie. I kit da gioco sono divisi in quattro tipologie di prezzo: si va dagli 84,95 euro della maglia gara Home bambino, ai 94,95 euro per la maglia gara Home donna fino ai 104,95 per la maglia da gara Home uomo. La forbice si allarga se si guarda al valore assegnato alla maglia gara Home Authentic, quella che i giocatori indossano in campo e non la replica, che costa 144,95 euro.

Pochi dubbi sul fatto che la maglia di Cristiano Ronaldo diventerà presto la più cercata tra quelle della Juventus. Se l'attaccante portoghese avrà un ingaggio di gran lunga superiore ai suoi compagni - Paulo Dybala guadagna dalla Vecchia Signora una cifra vicina ai 7 milioni all'anno - almeno sulle maglie in vendita al pubblico la differenza tra CR7 e il resto della squadra non si nota. Sullo store, le quattro tipologie di maglia che omaggiano la Joya sono valutate quanto quelle della stella portoghese: stesso discorso per Giorgio Chiellini, neo-capitano bianconero dopo l'addio di Buffon, e Gonzalo Higuain, in odor di cessione in direzione Chelsea. E se a Madrid già da giorni circolano foto dei pupazzi di Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid in svendita con il 50% di sconto, nella Torino bianconera contano di contenere i costi grazie al merchandising.

Getty Images 3 aprile 2018, ecco come è nato l'amore tra CR7 e la Juventus: applausi dopo lo 0-2

L'impatto dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero sarà pari a 94,2 milioni a stagione: un esborso da coprire attraverso diritti TV, abbonamenti, ricavi commerciali e cammino in coppa. E la vendita dei gadget? Ronaldo é il giocatore più popolare del pianeta, quindi tra gadget, sciarpe, pubblicitá e magliette il suo acquisto potrebbe anche essere totalmente finanziato da questo giro di denaro. L'attaccante 33enne ha 328 milioni di followers in tutto il mondo: capite perché l'acquisto di Cristiano Ronaldo non è solo quello di uno dei migliori calciatori al mondo nella nostra Serie A?