Fino a ieri infatti il post su Instagram più popolare dell'account ufficiale della Juventus era quello con cui il club salutava Gianluigi Buffon e che ha ricevuto oltre 660.000 like. Dopo neanche 24 ore, il messaggio con cui è stato annunciato l'arrivo di CR7 vola spedito verso i 3 milioni di like .

A post shared by Juventus Football Club (@juventus) on Jul 10, 2018 at 9:56am PDT

L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è sicuramente un colpo monumentale dal punto di vista tecnico: CR7 è il Pallone d'Oro in carica, è uno dei favoriti per la vittoria del prossimo, è forse il giocatore più decisivo dell'ultimo decennio e arriva da 3 vittorie consecutive della Champions League di cui è stato sempre capocannoniere.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK