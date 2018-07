Calciomercato Manchester City, ufficiale Mahrez: al Leicester 70 milioni

Un inseguimento durato anni è giunto al termine. Riyad Mahrez è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City, la sua avventura al Leicester finisce qui. Dopo mesi di trattative il 27enne algerino riesce a raggiungere Pep Guardiola, che per averlo ha sborsato una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Mahrez firma un contratto di cinque anni - ovvero fino al 2023 - e sceglie la maglia numero 26. Dice addio alle Foxes a 27 anni dopo aver segnato 83 gol e aver collezionato 333 presenze in quattro anni e mezzo. Ma soprattutto dopo aver vinto una leggendaria Premier League nel 2015/16 sotto la guida di Claudio Ranieri.

Anche il direttore sportivo del City Txiki Begiristain ha rilasciato alcune dichiarazioni:

The best things come to those who wait… 🕘#welcomeriyad to Manchester City! 💙 #mancity pic.twitter.com/lLjJZrz4J0