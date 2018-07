Calciomercato Lazio, Felipe Anderson al West Ham

Il brasiliano saluta i biancocelesti e si trasferisce in Premier League: affare da 40 milioni di euro bonus compresi.

Felipe Anderson può ormai essere considerato un nuovo giocatore del West Ham. Gli Hammers, dopo aver annunciato l'ingaggio di Yarmolenko, hanno raggiunto anche l'accordo con la Lazio per il brasiliano che costerà 40 milioni di euro bonus compresi.

In mattinata il classe 1993 non si era presentato alle visite mediche con i biancocelesti, segno che il suo trasferimento in Premier League era ormai imminente. E infatti poche ore dopo è arrivata la fumata bianca. Il giocatore è atteso sabato a Londra per diventare ufficialmente un calciatore del West Ham di Manuel Pellegrini.

Acquistato nel 2013 dal Santos, Felipe dice addio alla Lazio dopo 5 anni in cui ha collezionato 177 presenze, 34 gol e 42 assist. Il suo contratto era in scadenza nel 2020, ma il rinnovo non era tra le sue priorità. Così Lotito e Tare hanno deciso di agevolare l'uscita del giocatore per evitare di ritrovarsi tra unno con l'acqua gol e magari perderlo a zero tra due anni come successo con Stefan de Vrij, finito all'Inter a parametro zero.