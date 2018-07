Calciomercato Inter, Eder vola in Cina: è dello Jiangsu Suning

Ora s'appresta a giocare nella squadra allenata dal romeno Cosmin Olaroiu che in Chinese Super League, dopo 11 giornate, occupa la quarta posizione a 19 punti, solamente 4 in meno della capolista Shanghai SIPG.

L'ex Sampdoria ha rifletttuto a lungo insieme alla sua famiglia prima di prendere questa decisione. Il suo nome era stato anche accostato alla sua grande ex, la Sampdoria, ma alla fine la scelta è ricaduta sullo Jiangsu. Dice addio all'Inter dopo aver collezionato 86 presenze e 14 gol in due anni e mezzo.

Eder non è più un giocatore dell'Inter. L'attaccante italo-brasiliano, 31 presenze e 3 gol nell'ultima stagione, ha accettato la proposta dello Jiangsu Suning, club cinese che ha la stessa proprietà dell'Inter. Come riporta Sky Sport, il 31enne sarà pagato 5 milioni di euro e firmerà un contratto di due anni e mezzo, guadagnando 27 milioni di euro lordi.

