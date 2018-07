Cristiano Ronaldo, con 105 milioni, supera Higuain (90) e balza in testa nella classifica all-time. Dopo di loro Crespo, Buffon e Mendieta. Ben 5 juventini nella top-ten.

un'ora fa di Carlo Roscito

Cristiano Ronaldo, l’uomo dei record, dei cinque Palloni d’Oro, delle ultime tre Champions League consecutive conquistate, delle rovesciate in aria dove gli altri non riescono ad arrivare nemmeno con la testa. Proprio lui, insomma: come poteva non essere l’acquisto più costoso della Serie A?

Lo è, infatti. Prezzo onesto. Onestissimo per quelle che sono le cifre del calciomercato attuale. Ma concentriamoci sui discorsi tricolori: quali sono state le trattative in entrata più onerose della storia del nostro calcio?

Cristiano Ronaldo balza in testa alla speciale graduatoria con i 105 milioni di euro versati nella casse del Real Madrid. La top-ten, com’era facilmente immaginabile, è un dominio bianconero: ben 5 operazioni coinvolgono calciatori arrivati a Torino. La metà degli affari in questione. I restanti cinque riguardano la Lazio (2), il Milan (altri 2) e l’Inter.

Calciomercato, i 10 acquisti più costosi della storia della Serie A: primo Cristiano Ronaldo

1 - Cristiano Ronaldo: 105 milioni di euro (Juventus - dal Real Madrid)

Getty Images Cristiano Ronaldo, 33 anni, pagato 105 milioni di euro dalla Juve: l'acquisto più costoso della Serie A

Rieccolo, da solo, davanti a tutti. 105 milioni spesi dalla Juventus (più 12 milioni di commissioni all'agente Jorge Mendes) per quello che è già stato definito il "colpo del secolo". E dell'intera Serie A, se si prendono in considerazione tutti gli affari della Storia del nostro campionato: e poi giusto perché l'articolo si concentra su altro, sennò Cristiano Ronaldo sarebbe al comando anche della classifica degli ingaggi (31 milioni a stagione, 60 lordi all'anno per la Juve). La Juventus può sognare: l'entusiasmo dei tifosi è contagiante, con uno così in squadra la Champions League può diventare realtà.

2 - Gonzalo Higuain: 90 milioni di euro (Juventus - dal Napoli)

Getty Images Gonzalo Higuain, 30 anni, secondo acquisto più costoso della storia della Serie A: 90 milioni di euro

CR7 l'ha scalzato dal primo posto nella classifica all-time e molto probabilmente anche dalla rosa della Juventus. Che per lui aveva sborsato 90 milioni di euro nell'estate del 2016: clausola rescissoria sborsata per "accontentare" il Napoli e via alle polemiche tra il Pipita e il presidente De Laurentiis. Nella stagione precedente Gonzalo Higuain aveva segnato "soltanto" 36 gol in 35 partite di campionato. Questo sì, è ancora un suo record. Verrà battuto a breve dal portoghese?

3 - Hernan Crespo: 56,81 milioni di euro (Lazio - dal Parma)

Getty Images Hernan Crespo, terzo nella classifica all-time degli acquisti più costosi della Serie A: dal Parma alla Lazio

Ha resistito per tanti anni in cima alla lista degli affari più costosi, si è dovuto arrendere all'uno-due terribile della Juventus nelle ultime tre estati. Hernan Crespo venne acquistato nel 2000 dalla Lazio campione d'Italia. Una spesa (all'epoca in lire) di 56,81 milioni di euro. 110 miliardi più i cartellini di Almeyda e Conceicao, passati al Parma in cambio. L'argentino ingranò la marcia giusto dopo qualche giornata di campionato: alla fine siglò 26 reti e si laureò capocannoniere.

4 - Gianluigi Buffon: 52,88 milioni di euro (Juventus - dal Parma)

Getty Images Gianluigi Buffon, pagato 52,88 milioni di euro dalla Juve: il portiere 23enne giocava nel Parma

Non ha fatto in tempo a incrociare Cristiano Ronaldo alla Juventus. Eppure in bianconero ci ha giocato per ben 17 stagioni. Arrivò a Torino nel 2001, a 23 anni, per un prezzo-super di 52,88 milioni di euro. Nel Parma Buffon aveva già dimostrato di essere un fenomeno: con gli emiliani esordì a 17 anni, in totale 168 partite. Con la Juve altre 509: mantiene il portiere del portiere numero 1. In tutti i sensi...

5 - Gaizka Mendieta: 48 milioni di euro (Lazio - dal Valencia)

Getty Images Gaizka Mendieta, 44 anni, venne acquistato dalla Lazio nel 2001: 48 milioni per il centrocampista del Valencia

Forse - anzi sicuramente - il peggiore affare nel rapporto qualità-prezzo. Almeno per quanto fatto vedere in Italia con la maglia della Lazio. I biancocelesti lo affrontarono in Champions League nel 2000, quando vestiva la maglia del Valencia. Lo spagnolo impressionò in quella stagione e anche nella successiva: per lui il riconoscimento di "miglior centrocampista" della massima competizione europea per due anni consecutivi. Cragnotti spese 48 milioni di euro per il suo cartellino, venne acquistato per cancellare la delusione della cessione di Nedved alla Juve. Si rivelò uno dei più grossi flop della Serie A.

6 - Christian Vieri: 46,48 milioni di euro (Inter - dalla Lazio)

Getty Images Christian Vieri è sesto nella classifica all-time degli acquisti più costosi della Serie A

Ancora la Lazio di mezzo, stavolta per quanto riguarda il mercato in uscita. Christian Vieri venne ceduto nel 1999 all'Inter per la cifra-monstre di 46,48 milioni di euro. All'epoca 90 miliardi di lire tondi tondi. L'attaccante della Nazionale restò in nerazzurro per 6 anni: in totale 103 gol in 144 partite. Un bottino che ripagò il presidente Moratti della spesa di mercato.

7 - Leonardo Bonucci: 42 milioni di euro (Milan - dalla Juventus)

Getty Images Leonardo Bonucci, 31 anni, è passato dalla Juventus al Milan nell'estate del 2017

Il trasferimento più recente della top-ten. Escluso quello di CR7 alla Juve, ovviamente. Leonardo Bonucci è passato dai bianconeri al Milan soltanto 12 mesi fa: 42 milioni di euro il prezzo pagato da Mirabelli e Fassone. Un'estate bollente sul mercato per i rossoneri, che però ha portato soltanto al sesto posto in classifica (più alla finale di Coppa Italia). L'acquisto di Bonucci resta comunque al primo posto se si restringe la classifica ai difensori: è lui il più costoso della storia della Serie A.

8 - Rui Costa: 42 milioni di euro (Milan - dalla Fiorentina)

Getty Images Manuel Rui Costa, 46 anni, passò dalla Fiorentina al Milan nel 2001

Trequartista, gioiello viola insieme a Batistuta, passato alla Roma nell'estate del 2000. Rui Costa rimase a Firenze un anno in più, poi venne acquistato dal Milan per 42 milioni di euro (in realtà quindi è settimo ex-aequo insieme a Bonucci). Con la maglia rossonera soli 4 gol in 124 partite. Per quello che era il suo valore poteva fare molto meglio. Una parentesi comunque importante. Ma alla Fiorentina s'era vista sicuramente la sua versione migliore...

9 - Lilian Thuram: 41,50 milioni di euro (Juventus - dal Parma)

Getty Images Lilian Thuram è il nono acquisto più costoso della Seria A: nel 2001 dal Parma alla Juventus

Centrale o terzino, mostruoso in ogni posizione della difesa. Lilian Thuram è uno dei tanti campioni passati per il Parma prima di approdare in un top-club. Come per Buffon, la Juventus arrivò per prima sul francese: 41,50 milioni di euro e affare fatto. A Torino rimase per 5 anni vincendo 3 scudetti (uno poi revocato dopo Calciopoli) e 2 Supercoppe italiane.

10 - Joao Cancelo: 40,40 milioni di euro (Juventus - dal Valencia)

Getty Images Joao Cancelo, 24 anni, passato dal Valencia alla Juventus per 40,4 milioni di euro: all'Inter nell'ultima stagione

Un anno in prestito all'Inter, poi il ritorno alla base-Valencia. Infine ecco la Juventus: 40,4 milioni di euro sul piatto e tanti saluti alla Liga. Joao Cancelo giocherà in Serie A anche il prossimo anno. Esterno di un centrocampo a cinque o terzino di una linea a quattro. L'ex nerazzurro ha un merito in più: è assistito da Jorge Mendes, lo stesso procuratore di Cristiano Ronaldo. Il suo acquisto viene considerato come il cavallo di Troia per l'affare del secolo. Un portoghese tira l'altro. Il secondo è nella Storia prima ancora di cominciare.