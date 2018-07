Zeno Pisani dopo averci raccontato Westbrook e Harden, chiude il viaggio a Los Angeles con Paul Pierce, Andre Miller e le High School.

11 lug 2018 di Simone Mazzola

Nella prima puntata del viaggio di Backdoor Podcast all'interno del basket di Los Angeles, vi avevamo raccontato le storie dei grandissimi usciti da quella zona come Russell Westbrook e James Harden. Questa settimana completiamo il viaggio e, sempre con le parole di Zeno Pisani, arriviamo nelle zone più recondite della città degli angeli.

Questa volta si parla di come le power house High School reclutino i loro talenti e come i ragazzi accettino di fare anche quattro ore di macchina al giorno pur di farne parte, oppure di come anche una città come Los Angeles si lasci sfuggire la mente cestistica di Andre Miller, oppure di come Paul Pierce sia diventato il simbolo dei rivali storici, per uno strano gioco del destino. Infine abbiamo chiuso con l'analisi della stagione di Danilo Gallinari tra infortuni, giochi della cattiva sorte e referti medici sbagliati, sperando in un futuro migliore.