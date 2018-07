I 12 giovani calciatori thailandesi sono stati portati fuori dalla grotta di Tham Luang.

824 condivisioni

2 ore fa

Un lunghissimo sospiro di sollievo. Si conclude fortunatamente con un lieto fine la disavventura dei 12 giovani calciatori thailandesi e del loro allenatore intrappolati dallo scorso 23 giugno nella grotta di Tham Luang. Il gruppo si era perso dopo aver giocato una partita amichevole e il 2 luglio era stato individuato dai soccorritori.

Immediatamente sono iniziate le operazioni di salvataggio durante le quali ha perso la vita Saman Kunan, ex Navy Seal a cui è stata fatale la carenza di ossigeno. E mentre il mondo seguiva con ansia lo svolgersi degli eventi, il presidente della FIFA Gianni Infantino si augurava che i ragazzi venissero salvati il prima possibile per poterli invitare alla finale dei Mondiali in programma domenica 15 luglio allo stadio Luzniki di Mosca.

Uno ad uno hanno rivisto la luce, l'ultimo ad essere estratto è stato il 25enne allenatore Ekkapol Chanthawong. Dopo una prima tappa all'ospedale di campo, tutti sono stati prelevati e portati in elicottero all'ospedale di Chiang Rai. Dopo 17 giorni trascorsi nella grotta, i giovani possono tornare a sorridere. Dovranno però accontentarsi di guardara la finale del Mondiale all'ospedale. Ora infatti si trovano in isolamento per il timore che con il sistema immunitario indebolito siano a rischio di infezioni.