Su As l'argomento principale è la nomina ufficiale di Luis Enrique come nuovo commissario tecnico della Spagna. L'ex allenatore del Barcellona prende il posto di Hierro che si è dimesso dopo l'eliminazione dai Mondiali.

Il Corriere dello Sport apre con un titolo che presenta l'inizio della stagione per le grandi squadre di Serie A: i giocatori di Inter, Roma, Napoli e Juventus si sono infatti radunati ieri in vista della stagione 2018/2019.

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport troviamo un titolo principale che svela come ci sia stato già un contatto telefonico fra Cristiano Ronaldo e Allegri in attesa della chiusura dell'affare fra Juventus e Real Madri.

Ma non è soltanto l'attesa per il ritorno dei Mondiali a dominare sulle prime pagine dei quotidiani sportivi della rassegna stampa di martedì 10 luglio, perché ieri è cominciata ufficialmente la stagione per molte big di Serie A, che ricominciano attendendo anche aggiornamenti sul calciomercato. Juventus su tutte...

I titoli si dividono fra l'attesa per l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus e quella per scoprire la prima finalista dei Mondiali fra Francia e Belgio.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK