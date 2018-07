Il difensore del Barcellona trova l'incornata vincente per l'1-0 finale. Il 19enne del PSG regala grandi giocate. Male il centrocampo del Belgio.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

La Francia è la prima finalista dei Mondiali di Russia 2018. Battuto il Belgio per 1-0 grazie al colpo di testa di Umtiti al 51'. Grande prova dei Galletti, con Matuidi, Mbappé e Griezmann che giocano una partita stupenda.

Delusione per il Belgio che non impressiona come aveva fatto fin qui. Scarichi Lukaku e De Bruyne, Hazard ci prova senza successo. Il centrocampo bocciato in pieno. Alla fine il risultato sembra giusto.

La Francia è pronta a giocarsi il prossimo 15 luglio la terza finale dei Mondiali della sua storia. Croazia o Inghilterra, l'avversario sarà una di queste due. Ma la squadra Deschamps è ora la favorita ad alzare la Coppa del Mondo.

Mondiali, Francia-Belgio: le pagelle

Francia (4-2-3-1): Lloris 6.5; Pavard 6, Varane 6.5, Umtiti 6.5, Hernandez 6; Pogba 7, Kanté 6.5; Mbappé 8, Griezmann 7, Matuidi 7.5 (Dall'86' Tolisso 6); Giroud 6 (Dall'85' N'Zonzi 6). All.: Deschamps.

Belgio (3-5-1-1): Courtois 7; Alderweireld 6, Kompany 6, Vertonghen 5.5; Chadli 5 (Dal 92' Batshuayi sv), Dembélé 4.5 (dal 60' Mertens 5.5), Witsel 4.5, Fellaini 5 (Dall'80' Carrasco sv), De Bruyne 5; Hazard 6; Lukaku 5. All.: Martinez.

I migliori

Matuidi 7.5

Una freccia che parte dalla difesa e arriva in attacco: continuamente. Gioca una grandissima partita. Recupera una marea di palloni e lo fa vicino a Kanté, il numero uno del "lavoro sporco" a centrocampo. In assoluto uno dei migliori.

Mbappé 8

Diciannove anni. Bisogna scriverlo nell'incipit, perché a volte qualcuno se ne dimentica. Accelerate da centometrista, giocate limpide, cristalline. Al 56’ manda in porta Giroud con un colpo di classe stellare. Suola destra, tacco di sinistro. Solo questo vale il prezzo del biglietto.

Getty Images Mondiali, Mbappé contro il Belgio

Griezmann 7

Assist da calcio d'angolo per la capocciata di Umtiti: l'ennesimo, c'è sempre la sua firma nei gol francesi della squadra di Deschamps. Vola in finale, ha l'occasione di vincere la Coppa del Mondo dopo aver trionfato con l'Atletico Madrid in Europa League. E se fosse lui il prossimo Pallone d'Oro?

Umtiti 6.5

È suo il gol che porta la Francia in finale. Inzuccata perfetta per l'1-0 su assist di Griezmann. Nel primo tempo buca clamorosamente un intervento, Lukaku non ne approfitta. Cresce e regge bene insieme al compagno Varane nelle ultime folate offensive di Hazard e compagni.

I peggiori

Fellaini 5

Perde ogni duello, anche quelli aerei che sono il suo forte. Non contrasta Umtiti nell'azione che porta al vantaggio francese: una disattenzione che costa caro al Belgio.

Witsel 4.5

In avanti non si vede mai, in fase di copertura commette solo falli. Bocciato in pieno il centrocampista di Martinez, sempre fuori ritmo e fuori dal gioco.

De Bruyne 5

Da uno come lui ci si aspetta sempre tanto. Forse fisicamente è arrivato al limite, sta raschiando il barile. Le ultime partite dei Mondiali le ha giocate in apnea. Sbaglia tanti palloni e infatti peggiora pure nella ripresa, quando la benzina segna rosso.