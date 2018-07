Bleus favoriti per il passaggio del turno, ma per le agenzie di scommesse sarà una partita con tante reti. Tra i marcatori occhio a Lukaku e Mbappé.

48 minuti fa di Luca Guerra

Mai così vicini, anche se sulla cartina geografica sono confinanti. Francia e Belgio sono divise da cultura, economia e rivendicazioni su base linguistica, ma dopo questi Mondiali lo saranno (ancor di più) anche dal calcio. Già, perché dalla semifinale in calendario questa sera a San Pietroburgo (ore 20 in Italia, le 21 locali) verrà fuori della prima delle due finaliste di Russia 2018.

Quella tra Francia e Belgio è una classica del calcio mondiale: ben 73 i precedenti tra le due formazioni, con 30 successi dei Diavoli Rossi a fronte delle 24 vittorie Bleus e dei 19 pareggi. Belgio avanti nel conteggio complessivo, ma non nelle due sfide in Coppa del Mondo: il primo precedente, datato 1938, ha visto la Francia vincere per 3-1 nei Mondiali disputati in Uruguay, mentre nel secondo - nonché ultimo confronto in gare ufficiali - i Galletti si sono aggiudicati la finale per il terzo posto in Messico '86, avendo la meglio per 4-2 nei tempi supplementari.

Questa volta, però, in palio c'è un posto al sole della finale dei Mondiali 2018. Al penultimo atto della competizione le due squadre sono arrivate con cammini diversi: ad andamento lento quello della Francia, prima nel gruppo C grazie ai successi su Australia e Perù e al pareggio contro la Danimarca, per poi superare l'Argentina negli ottavi e l'Uruguay nei quarti. Cinque vittorie su cinque per il Belgio, che ha vinto il girone G davanti a Inghilterra, Tunisia e Panama, sconfiggendo in rimonta il Giappone negli ottavi e sbarazzandosi di una favorita come il Brasile nei quarti. Oggi Francia-Belgio vale quindi il pass per Mosca: analizziamo insieme le quote.

Getty Images Mondiali 1986 in Messico, Francia-Belgio 4-2

Mondiali 2018, i pronostici di Francia-Belgio: le quote dei bookmakers

Chissà se in casa belga Thierry Henry, secondo di Roberto Martinez, darà al suo commissario tecnico delle dritte per battere i suoi connazionali. Di certo la vittoria sul Brasile potrebbe portare alla conferma della formazione impiegata nei quarti, con De Bruyne avanzato sulla trequarti nel 3-4-2-1 e Fellaini in mediana, con il rientrante Carrasco al posto dello squalificato Meunier a destra. Nella Francia torna dopo il turno di stop Matuidi: fuori Tolisso, con Pogba accanto a Kanté. Conferma in attacco per Giroud al centro del 4-2-3-1, ispirato da Mbappé e Griezmann.

Esito 1X2

Per definizione è la scommessa più attesa, quella che vale il pass per la finale. Francia sensibilmente favorita, forse anche per la migliore tradizione in Coppa del Mondo. La vittoria dei Bleus nei tempi regolamentari è in lavagna a 2,60, mentre il successo belga paga 3,10 volte la quota. In caso di pareggi e supplementari, la scommessa rende 3,30 volte la giocata.

Goal-No Goal

Belgio sempre a segno nei Mondiali 2018, Francia a secco solo contro la Danimarca sin qui. Con quei nomi nei rispettivi attacchi, capeggiati da Lukaku e Griezmann, era difficile aspettarsi altri risultati. Per questo l'opzione Goal è ampiamente favorita: paga 1,65 volte la posta a fronte del 2,10 assegnato alla chance No Goal.

Under/Over 2.5

Alla prima semifinale dei Mondiali 2018 il Belgio arriva da imbattuto da 24 partite in tutte le competizioni - ultimo ko nella fase a gironi di Euro 2016 contro l'Italia - mentre la Francia ha perso ai tempi regolamentari solo una delle ultime 13 partite della fase a eliminazione diretta in Coppa del Mondo. Due selezioni che vivono un momento storico positivo: anche per questo in lavagna si prevede una sfida con tante reti. Chi punterà sull'Over 2,5 vedrà ripagata la sua scommessa 1,80 volte, a fronte dell'1,90 assegnato all'opzione Under 2,5.

Risultato Esatto

Se l'equilibrio sembra l'elemento caratterizzante del prepartita, anche la giocata riguardante l'esito esatto della partita ai tempi regolamentari risente di questa sensazione: il risultato più probabile secondo i bookmakers è la vittoria francese per 1-0, in lavagna a 8. Il successo di misura del Belgio paga 9,75 volte la posta, mentre se la partita dovesse terminare 4-3 per i Diavoli Rossi come nell'ultimo precedente, un'amichevole del 2015, gli scommettitori vedrebbero ripagata ben 90 volte la propria puntata.

Marcatori

Quella di San Pietroburgo, in particolare dalla trequarti in su, sarà una parata di stelle. Cercare un marcatore sul quale puntare non è esercizio semplice: su tutti svetta Romelu Lukaku, dato a 3,00 se dovesse trovare la sua quinta rete nel torneo. Il centravanti del Manchester United è però rimasto a secco nei quarti, dove Antoine Griezmann ha invece realizzato il 2-0 francese sull'Uruguay grazie anche all'involontaria complicità del portiere avversario Muslera: un centro del numero 7 francese è in lavagna a 3,05, poco meno del 3,15 assegnato alla stella Kylian Mbappé. Occhio però anche alle conclusioni da fuori area: un tiro vincente di Paul Pogba vale 6,50 volte la posta, quota più accattivante rispetto a quelle assegnate per una rete di Kevin De Bruyne (5,50) o di Eden Hazard (4).