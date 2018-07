I Three Lions sono favoriti, ci si aspetta una partita con pochi gol. Il risultato più probabile, comunque, resta l'1-1 quotato 5.50.

un'ora fa di Leonardo Mazzeo

"It's coming home", il grido risuona per tutta l'Inghilterra: la Nazionale inglese torna in una semifinale dei Mondiali dopo 28 anni e per la terza volta nella sua storia. Ha alzato soltanto una coppa, ma adesso crede veramente nel bis: addio "golden generation", è la "new generation" di Southgate a far sognare i tifosi d'oltremanica. Ma la Croazia vuole rovinare i piani di Kane e compagni.

Perché i ragazzi di Dalic hanno l'opportunità di giocare la seconda semifinale della storia della Croazia, dopo Francia '98. E non vogliono deludere le aspettative. Dopo due vittorie consecutive ai calci di rigore con brividi annessi, la Nazionale croata vuole continuare la sua corsa da outsider e arrivare in finale. L'unico precedente in una competizione internazionale, però, sorride all'Inghilterra: 4-2 nella fase a gironi di Euro 2004.

Poco importa alla Croazia, che cercherà in tutti i modi di arginare Harry Kane, attuale capocannoniere dei Mondiali: il pericolo numero uno è lui, ma l'Inghilterra nel suo percorso ha dimostrato di poter andare in gol con tutti gli uomini in campo. Con un Pickford così in forma, poi, anche il resto della squadra si sente più al sicuro. L'estremo difensore dell'Everton riuscirà a mantenere al sicuro la porta britannica? E chi la spunterà, alla fine, tra Inghilterra e Croazia? Ecco le quote dei bookmakers.

Getty Images

Mondiali, Croazia-Inghilterra: i possibili esiti

Le ultime due partite della Croazia, come detto, si sono concluse solo ai calci di rigore. L'Inghilterra invece, dopo aver superato nella lotteria dei penalty la Colombia, ha vinto contro la Svezia per 2-0 nei temi regolamentari. Dando un'occhiata alle quote, comunque, ci si aspetta una partita con pochi gol.

Le quote e i pronostici dei bookmakers

Esito 1X2

Tra le due squadre, secondo i bookmakers, la favorita è l'Inghilterra: la vittoria dei Three Lions sui 90 minuti è offerta a 2.38, quella della Croazia invece paga 3.50. Il pareggio, infine, è dato a 3.10. La doppia chance in 1X intriga: è offerta a 1.65, mentre la doppia possibilità pareggio-vittoria inglese è ferma a 1.35. L'1-2, infine, è dato a 1.42.

Gol-No gol

Andranno in rete entrambe le squadre? Poco probabile: il gol è offerto a 2.10, il no gol invece paga 1.66. La Croazia, però, sia agli ottavi (con la Danimarca) che ai quarti di finale (contro la Russia) ha subito e realizzato un gol nell'arco dei 90' minuti. L'Inghilterra, invece, contro la Svezia è riuscita a non subire reti. Ma la Colombia aveva pareggiato i conti nel finale, agli ottavi... Il gol, in definitiva, non sembra un'utopia. Anzi.

We went up close with our goalkeepers as the #ThreeLions gear up for the #WorldCup semi-finals.



Watch the full video: https://t.co/72cfBuak2G pic.twitter.com/o6Wi1ELZhV — England (@England) July 9, 2018

Under/Over 2,5

Discorso diverso per la questione somma di gol: se pensate che in totale saranno tre o più di tre, avete a disposizione il moltiplicatore 2.45 che accompagna l'over 2.5. Più probabile, però, che le reti siano al massimo due, dopo 90': l'under è offerto a 1.50. E arriviamo così ai risultati esatti.

Risultato esatto

Non a caso, il risultato più probabile è l'1-1 (5.50): le due squadre sono forti, pronte e preparate. In campo potrebbero annullarsi a vicenda, ma un gol a testa potrebbe essere comunque messo a segno. Poi, Croazia e Inghilterra potrebbero vedersela ai tempi supplementari (con eventuali rigori). Un film già visto negli incontri precedenti.

Marcatori

Infine, la questione marcatori. L'osservato speciale è sicuramente Harry Kane, che nel corso di questi Mondiali ha già realizzato 6 reti. Un suo gol nei 90' è offerto a 2.20. Il marcatore "più scontato" per la Croazia, invece, è Mario Mandzukic: una rete del bianconero prima del triplice fischio è data a 3.30.