L'Inghilterra e la colonna sonora che la sta accompagnando in questi campionati del Mondo: si chiama “Three Lions” (1996) di Ian Broudie, David Baddiel e Frank Skinner.

Con il più che lecito alimentarsi del sogno di vincere i Mondiali da parte dell'Inghilterra, che affronterà in semifinale la Croazia (penultimo ostacolo prima di raggiungere la finale a distanza di 52 anni dall'ultima volta), sugli spalti e nei bar della Russia stiamo assistendo sempre più frequentemente al canto di quello che si sta trasformando in un vero e proprio tormentone.

Quando a Buckingham Palace suonano “It’s coming home” invece che fare il cambio della guardia.... forse, ma proprio forse, siamo arrivati a un punto di non ritorno. pic.twitter.com/IW9jYulXVf — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) July 8, 2018

"It’s coming home, It’s coming home", è il leitmotiv che accompagna ormai ogni partita dell'Inghilterra, poche parole facilmente traducibili in "sta tornando a casa" e il cui riferimento è chiaramente indirizzato alla tanto ambita Coppa del Mondo.

Quello che però non tutti sanno è che questo motivetto, intitolato “Three Lions” e interpretato da Ian Broudie (dei The Lightning Seeds), David Baddiel e Frank Skinner del programma Fantasy Football League, è una conoscenza di vecchia data per gli inglesi, diffuso nel 1996 in occasione degli Europei organizzati proprio in Inghilterra: l'obiettivo della canzone, quindi (almeno in quelle parole), non era di buon auspicio per la futura vittoria del trofeo, ma semplicemente celebrava il ritorno a casa del calcio.

Mondiali, "It's coming home": testo e traduzione

In occasione dei Mondiali in Russia, dunque, il significato è leggermente mutato e in Inghilterra c'è anche chi ha osato sfidare la cabala, come ad esempio la British Airways, che sul suo account ufficiale Twitter ha postato una foto di un biglietto aereo per il passeggero "Calcio", fissato per il 15 luglio, da Mosca a "Casa", partendo dal "Gate 1966", con quella scritta a fare da cornice: "It's coming home".

Nel 1996 non fu proprio di buon auspicio, visto che l'Inghilterra venne eliminata in semifinale dalla Germania, futura vincitrice. Ma i Tre Leoni hanno dimostrato ampiamente di non badare alla scaramanzia e la grande enfasi con la quale è stata riportata alla luce questa canzone ne è l'ulteriore dimostrazione. Andiamo però a vedere nel dettaglio il testo e la traduzione di "Three Lions".

I think it's bad news for the English game Io credo sia una cattiva notizia per il gioco inglese We're not creative enough, and we're not positive enough Non siamo abbastanza creativi, non siamo abbastanza positivi It's coming home, it's coming home, it's coming. Football's coming home Sta tornando a casa, sta tornando a casa, sta tornando. Il calcio sta tornando a casa We'll go on getting bad results, getting bad results, getting bad results, getting bad results... Continueremo a ottenere risultati negativi, ottenere risultati negativi, ottenere risultati negativi, ottenere risultati negativi... It's coming home, it's coming home, it's coming. Football's coming home Sta tornando a casa, sta tornando a casa, sta tornando. Il calcio sta tornando a casa It's coming home, it's coming home, it's coming. Football's coming home Sta tornando a casa, sta tornando a casa, sta tornando. Il calcio sta tornando a casa It's coming home, it's coming home, it's coming. Football's coming home Sta tornando a casa, sta tornando a casa, sta tornando. Il calcio sta tornando a casa Everyone seems to know the score. They've seen it all before, they just know, they're so sure Tutti sembrano conoscere già il punteggio. Loro hanno visto tutto prima, loro già sanno, loro sono così sicuri That England's gonna throw it away, gonna blow it away. But I know they can play. 'Cos I remember L'Inghilterra finirà per buttare tutto via, per spazzare tutto via. Ma io so che loro possono giocare, perché lo ricordo Three lions on the shirt, Jules Rimet still gleaming. Thirty years of hurt never stopped me dreaming Tre leoni sulla maglia, Jules Rimet ancora è scintillante. Trenta anni di dolore non mi hanno mai impedito di sognare So many jokes, so many sneers. But all those oh-so-nears wear you down through the years Così tanti scherzi, così tanti sberleffi. Ma tutti loro, così vicini, ci ossessionano attraverso gli anni But I still see that: tackle by Moore. And when Lineker scored, Bobby belting the ball and Nobby dancing Ma continuo a vederlo: tackle di Moore. E quando Lineker ha segnato, Bobby calciare la palla e Nobby danzare Three lions on the shirt, Jules Rimet still gleaming. Thirty years of hurt never stopped me dreaming Tre leoni sulla maglia, Jules Rimet ancora è scintillante. Trenta anni di dolore non mi hanno mai impedito di sognare England have done it in the last minute of extra time! What a save! Gordon Banks! L'Inghilterra ha fatto tutto questo nei minuti di recupero! Che salvataggio! Gordon Banks! Good old England, England that couldn't play football! England has got it in the bag! Bella vecchia Inghilterra, Inghilterra che non poteva giocare a calcio! L'Inghilterra che se l'è messa nella borsa! I know that was then, but it could be again Lo so che questo è il passato, ma potrebbe accadere ancora It's coming home, it's coming. Football's coming home Sta tornando a casa, sta tornando. Il calcio sta tornando a casa It's coming home, it's coming home, it's coming. Football's coming home Sta tornando a casa, sta tornando a casa, sta tornando. Il calcio sta tornando a casa England have done it L'Inghilterra l'l'ha fatto It's coming home, it's coming home, it's coming. Football's coming home Sta tornando a casa, sta tornando a casa, sta tornando. Il calcio sta tornando a casa It's coming home, it's coming home, it's coming. Football's coming home Sta tornando a casa, sta tornando a casa, sta tornando. Il calcio sta tornando a casa Three lions on the shirt, Jules Rimet still gleaming. Thirty years of hurt never stopped me dreaming Tre leoni sulla maglia, Jules Rimet ancora è scintillante. Trenta anni di dolore non mi hanno mai impedito di sognare Three lions on the shirt, Jules Rimet still gleaming. Thirty years of hurt never stopped me dreaming Tre leoni sulla maglia, Jules Rimet ancora è scintillante. Trenta anni di dolore non mi hanno mai impedito di sognare Three lions on the shirt, Jules Rimet still gleaming. Thirty years of hurt never stopped me dreaming Tre leoni sulla maglia, Jules Rimet ancora è scintillante. Trenta anni di dolore non mi hanno mai impedito di sognare