Le due semifinali di questa edizione sono Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra. Entrambe si giocheranno alle ore 20, rispettivamente martedì 10 e mercoledì 11 luglio. Ecco dove vederle.

0 condivisioni

un'ora fa

Terminato anche il turno dei quarti di finale, siamo arrivati alle attesissime semifinali del Mondiale 2018. Le migliori quattro squadre del torneo, tutte europee, si sfideranno in questo ultimo step per cercare di conquistare un biglietto per la finalissima, in programma per il 15 luglio allo Stadio Lužniki di Mosca. Le due partite, che si giocheranno alle ore 20 rispettivamente martedì 10 e mercoledì 11 luglio, sono Francia-Belgio e Croazia Inghilterra.

I primi a scendere in campo saranno Les Blues contro i Diavoli Rossi allo Stadio San Pietroburgo. Dopo aver eliminato l'Argentina agli ottavi di finale, la nazionale francese di Deschamps arriva dalla vittoria contro l'Uruguay per 2 a 0. Dall'altra parte del quadrato di gioco ci sarà invece la selezione belga che, dopo essere passata a fatica contro il Giappone, è riuscita ad eliminare nei quarti di finale il Brasile, la super favorita di questa Coppa del Mondo.

L'altra semifinale vedrà sfidare due nazionali che, fino ad oggi, hanno giocato un ottimo campionato mondiale di calcio. Ma, purtroppo, solo una delle due potrà continuare a sognare. Da un lato avremo la nazionale croata che, sia agli ottavi che ai quarti, ha dovuto fare i conti con i calci di rigore. Prima contro la Danimarca, e poi contro i padroni di casa della Russia. Dall'altro lato, invece, troveremo la nazionale del ct. Southgate reduce dalle vittorie contro Colombia e Svezia, rispettivamente agli ottavi e ai quarti.

Getty Images

Mondiali 2018: ecco dove vedere le semifinali, martedì 10 e mercoledì 11 luglio, in TV e in streaming

Siamo arrivati al rush finale della 21esima edizione della Coppa del Mondo. Ma prima di spegnere le luci in Russia ci sono ancora in programma le due semifinali, la finale 3° e 4° posto, e la finalissima che decreterà i Campioni del Mondo.

Le quattro semifinaliste sono: Francia e Belgio, che si sfideranno martedì alle ore 20, e Croazia e Inghilterra, che si incontreranno mercoledì alla stessa ora. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Canale 5 e saranno visibili in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa.

Ecco dove saranno trasmesse le semifinali: