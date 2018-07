Inter, Moratti: "Cristiano Ronaldo alla Juventus? Rosico..."

Sono davvero contento del livello dei calciatori acquistati dall'Inter, fa capire quanto il club voglia tornare in alto. Sta nascendo una squadra con grandi possibilità di fare bene. Forse manca qualcosa a centrocampo, ma confido nel fatto che il gap con la Juventus venga ridotto. Icardi? Lui è un leader, lo è sempre stato e lo sta dimostrandolo a suon di gol. Per l'Inter è fondamentale, un emblema

Inevitabile che nel mondo del calcio non si parli d'altro, anche la semifinale dei Mondali tra Francia e Belgio in programma questa sera passa in secondo piano.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK