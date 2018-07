Tra i vari complotti, c'è quello del suo sito di intimo: sfondo bianconero e banner "juventino".

35 minuti fa

Cristiano Ronaldo alla Juventus. L'argomento del momento, la trattativa più clamorosa di questa estate di calciomercato. Cristiano Ronaldo alla Juventus. Questione di appeal e di nuovi stimoli, questione di addii e di strappi. Cristiano Ronaldo alla Juventus. È anche questione di immagini: tanti casi ambigui aleggiano intorno al portoghese e al suo rapporto con la camiseta blanca. A partire dalla nuova maglia.

Il Real Madrid, infatti, qualche giorno fa ha presentato il nuovo kit per la stagione 2018/2019. C'è Marcelo, ci sono Benzema, Sergio Ramos, Asensio e Kroos. Manca invece Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Sport.es, però, l'assenza del portoghese dipenderebbe da motivi di sponsor: il Pallone d'Oro è legato alla Nike mentre la maglia dei Blancos è targata Adidas. I dubbi, però, rimangono. Anche perché nello store ufficiale del Real Madrid non c'è traccia di Ronaldo.

Tutti in posa, da Navas a Marcelo, passando per Sergio Ramos e Modric. Braccia conserte e sguardo dritto in macchina. Per Cristiano Ronaldo, invece, solo la maglietta con numero 7 annesso. Manca il giocatore, la sua camiseta blanca al momento sembra senza padrone. Il portoghese, però, è stato comunque inserito nella plantilla: Ronaldo fa parte della formazione 2018/2019, almeno sul sito ufficiale del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, questione immagini: i casi FIFA19 e sito personale

E con FIFA19, adesso, che succede? Il portoghese è sulla copertina del nuovo numero del gioco, presentato lo scorso 4 luglio. E ovviamente indossa la maglia del Real Madrid. Nel caso in cui dovesse andare alla Juventus, la EASports dovrebbe cambiare tutto entro il 28 settembre, data di uscita del videogame. La stessa cosa accadde lo scorso anno con PES per il trasferimento di Neymar dal Barcellona al PSG.

Poi c'è il complotto del sito personale: Cristiano Ronaldo in posa, appoggiato a un muro... bianconero. L'immagine è stata rimossa dopo qualche ora, ma ovviamente ha fatto il giro di web. Per quanto riguarda lo stesso sito, inoltre, c'è anche la questione banner con l'Allianz Stadium sullo sfondo: "Vuoi far crescere il tuo business?", con tanto di casa bianconera. Adesso non c'è più traccia di questi indizi. Mistero. In attesa di sapere se la trattativa andrà in porto o meno, il caos immagini continua.

