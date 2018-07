Da El Pais a O Globo, da Marca ad As arrivando alla stampa italiana: l'apertura di tutti i siti online è dedicata solo a lui, al colpo del calciomercato 2018/19: Cristiano Ronaldo . L'ufficialità del suo arrivo alla Juventus mette tutto in secondo piano , anche la semifinale dei Mondiali tra Francia e Belgio. Nessuno parla d'altro. Già perché il colpo è quello del secolo, quello che sogni e fantastichi di notte finché un giorno ti svegli e scopri che è diventato realtà.

Un colpo pazzesco della dirigenza bianconera che rilancia innanzitutto le quotazioni del nostro calcio a livello mondiale. Una stella del calibro del lusitano non si vedeva in Italia da almeno due lustri. Oltre a questo c'è da considerare la super potenza che è diventata la Juventus. La squadra di Allegri ora punterà l'ottavo Scudetto di fila, la quarta Coppa Italia consecutiva e soprattutto quella Champions League solo sfiorata negli ultimi quattro anni. Dal 2015 ad oggi, infatti, la Juve ha disputato due finali senza mai riuscire ad alzare la Coppa dalle Grandi Orecchie.

La Juventus ha chiuso ufficialmente il colpo del secolo. Cristiano Ronaldo è bianconero. Un trasferimento spaziale ai livelli di quelli di Neymar (222 milioni) e Mbappé (180 milioni) che lo scorso anno lasciarono rispettivamente Barcellona e Monaco per accasarsi al PSG. Il cartellino di Cristiano Ronaldo è costato alla Juve 112 milioni di euro (100 milioni al Real Madrid in due esercizi più altri 12 come contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori).

