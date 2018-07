Il capitano del Real Madrid saluta CR7 mentre Dybala e Khedira gli danno il benvenuto in bianconero. E il Nîmes Olympique ci prova...

un'ora fa di Daniele Minuti

Alcuni lo stanno definendo il colpo del secolo e forse hanno ragione: Cristiano Ronaldo è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, con la società Campione d'Italia che pagherà il suo cartellino circa 112 milioni di euro (100 al Real Madrid oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per 12 milioni) .

In attesa del suo sbarco in Italia per le visite mediche, che dovrebbe essere all'inizio della prossima settimana, incominciano ad arrivare le prime reazioni al clamoroso trasferimento del giocatore portoghese in bianconero.

E come spesso capita, a metterci la faccia per primo è stato il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos. Il difensore spagnolo ha postato sul suo profilo Twitter un messaggio in cui saluta Cristiano Ronaldo, ringraziandolo per i tanti trofei vinti insieme e augurandogli buona fortuna per il futuro alla Juventus.

.@Cristiano, your goals, your numbers and everything we've won together speak for themselves. You have earned a special place in the history of @RealMadrid. As Madridistas we'll remember you always. It's been a pleasure to play alongside you, bicho. Big hig and good luck! 🍀👍🏻 pic.twitter.com/NaywaDd3gw — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 10, 2018

Cristiano Ronaldo alla Juventus, le prime reazioni sui social

Con il suo messaggio su Twitter, Sergio Ramos si è detto grato di aver giocato per così tanti anni con Cristiano Ronaldo e da grande tifoso del Real Madrid non può fare altro che salutarlo ringraziandolo.

I tuoi gol e i tuoi numeri parlano da soli, grazie per tutto quello che abbiamo vinto insieme. Da madridista ti sono grato, è stato un piacere giocare con te. Buona fortuna.

Dopo quelle del centrale difensivo sono arrivate anche le parole di Marco Asensio che come il suo capitano ha ringraziato Ronaldo e lo ha salutato augurandogli buona fortuna per il suo futuro a Torino.

Ha sido un placer jugar a tu lado, has sido un ejemplo en todos los sentidos. Te deseo mucha suerte en tu nueva etapa @Cristiano ⚽️🔝 pic.twitter.com/9p0zXSWMxa — Marco Asensio (@marcoasensio10) July 10, 2018

Se il primo saluto al portoghese in casa Real Madrid è arrivato dal suo capitano, il primo a dare il benvenuto a CR7 è stato proprio un suo vecchio compagno ai tempi dei Blancos: Sami Khedira.

Benvenuto a Torino, Cristiano 🏴🏳 We had a great time together in Madrid, I can‘t wait to get back to work with you! Today is a special day for @juventusfc! 💪🏽 #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @cristiano pic.twitter.com/iU4ULPeHmg — Sami Khedira (@SamiKhedira) July 10, 2018

Poi ci ha pensato Paulo Dybala a salutare CR7, dando ufficialmente il benvenuto a quello che sarà il suo compagno d'attacco nella prossima stagione.

Non soltanto calciatori attuali della Juventus hanno voluto salutare l'approdo di Ronaldo nel campionato italiano, ma anche vecchie leggende. Su Twitter infatti è arrivato il tweet anche da parte di un'icona bianconera come Marco Tardelli.

Da leggenda a leggenda, ci ha pensato anche Alessandro Del Piero a esprimere tutta la sua gioia per l'approdo di Ronaldo a Torino con un post su Instagram, definendo la decisione di CR7 come la più giusta.

Un altro ex compagno di Cristiano Ronaldo, stavolta ai tempi del Manchester United, come Gary Neville ha espresso su Twitter tutto il suo stupore per l'incredibile operazione che ha portato il portoghese alla Juventus.

Stunned! Never believed a word of it! Expected a new RM deal https://t.co/7ERuuDAJLO — Gary Neville (@GNev2) July 10, 2018

Tempestiva anche la reazione di Kevin Prince-Boateng, da pochi giorni nuovo giocatore del Sassuolo, che ha commentato l'operazione ironicamente scrivendo "Prima io e poi Cristiano, la Serie A sarà fantastica".

In ultimo va segnalato il tentativo coraggioso del Nîmes Olympique, club francese promosso in Ligue 1, che poco dopo il comunicato del Real Madrid ha lanciato su Twitter un annuncio "ufficiale" in cui rivelava che dalla Juventus sta per arrivare in prestito proprio Cristiano Ronaldo. In quello che sarebbe un acquisto incredibile, in un calciomercato che ormai di incredibile non ha più nulla.