Calciomercato Juventus, ufficiale Cristiano Ronaldo: la reazione della Roma

Dopo che i bianconeri hanno annunciato l'acquisto del portoghese, i giallorossi hanno pubblicato un tweet tirando in ballo Messi.

44 minuti fa

Il 10 luglio 2018 passerà alla storia come il giorno del trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Un'operazione di calciomercato clamorosa, considerata irrealizzabile fino a qualche giorno fa. E invece i bianconeri sono riusciti nell'impresa portando a Torino uno dei giocatori più forti della storia.

Al Real Madrid vanno 100 milioni di euro (oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per 12 milioni), con il 33enne di Funchal che firma un contratto quadriennale - ovvero fino al 2022 - a 30 milioni di euro a stagione (60 milioni lordi).

Tra le migliaia di reazioni generate da questo cambio di maglia spunta quella della Roma, mai banale sui social network. Il club giallorosso ha pubblicato alcune foto di Francesco Totti in compagnia di Lionel Messi accompagnate da un messaggio: "Il Re di Roma e il GOAT (acronimo di "Greatest Of All Times”, "il più grande di tutti i tempi", ndr). Chiara quindi l'idea della Roma su chi sia il più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo.