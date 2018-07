Dal 4-3-3 al 4-3-2-1, il portoghese può essere impiegato in diversi schieramenti: ecco come potrebbe utilizzarlo Massimiliano Allegri a seconda delle esigenze.

258 condivisioni

33 minuti fa di Alberto Casella

Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus. Al Real Madrid vanno 105 milioni, il giocatore firma un contratto quadriennale - ovvero fino al 2022 - a 30 milioni di euro a stagione (60 milioni lordi). E pensare notizia era stata lanciata qualche giorno fa ma sembrava talmente grossa che era stata presto liquidata come una boutade da fantamercato, soprattutto sui social che si erano sbizzarriti in commenti a volte quasi "spietati".

Per i tifosi juventini era nulla più di un "pensiero stupendo" che in fondo, come cantava Patty Pravo, "nasce un poco strisciando", per l'appunto. Ma, poi, la "pazza idea" ha preso pian piano corpo, è stata sviscerata da analisti di calciomercato e di finanza e alla fine è diventata realtà.

Poco più di un centinaio di milioni al Real Madrid - un'inezia per un fuoriclasse assoluto come CR7, un'enormità per un giocatore che a metà campionato compirà 34 anni - 120 al giocatore distribuiti in quattro stagioni e ricavi alle stelle. Con la possibilità, soprattutto, di puntare con forza alla Champions League, l'ossessione bianconera a cui Cristiano Ronaldo è invece abbonato, avendone vinte già 5 in carriera, di cui 4 negli ultimi 5 anni.

Calciomercato Juventus: ecco come potrebbe giocare con Cristiano Ronaldo

Ma al di là degli aspetti finanziari di calciomercato fra Real Madrid, Juventus e il giocatore, l'arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A rappresenta un evento mediatico straordinario, un volano d'immagine che potrebbe riportare il nostro campionato ai fasti del passato, ai tempi in cui ci giocavano Maradona e Zico, Ronaldo e Zidane, Figo e Kakà, ultimo Pallone d'Oro "nostrano", fra l'altro. Correva l'anno 2007.

9 Facebook Twitter Pinterest Mercurial Superfly CR7 Chapter Edição Especial_5

Facebook Twitter Pinterest Mercurial Superfly CR7 Chapter Edição Especial_1

Facebook Twitter Pinterest Mercurial Superfly CR7 Chapter Edição Especial_2

Facebook Twitter Pinterest Mercurial Superfly CR7 Chapter Edição Especial_7

Facebook Twitter Pinterest Mercurial Superfly CR7 Chapter Edição Especial_3

Facebook Twitter Pinterest Mercurial Superfly CR7 Chapter Edição Especial_4

Facebook Twitter Pinterest Mercurial Superfly CR7 Chapter Edição Especial_8

Facebook Twitter Pinterest Mercurial Superfly CR7 Chapter Edição Especial_9

Facebook Twitter Pinterest Mercurial Superfly CR7 Chapter Edição Especial_6

Chiudi 1 di 9

Ma come giocherà la Juventus con Cristiano Ronaldo? Allegri potrebbe impiegare il portoghese in diversi moduli a seconda delle esigenze o anche degli avversari. Molto probabilmente lo schieramento più utilizzato sarà un 4-3-3 con Dybala, o Douglas Costa, e Mandzukic di fianco a CR7, con la possibiltà di virare in 4-3-2-1, un "albero di Natale" con l'argentino a sinistra e il brasiliano a destra.

Getty Images Cristiano Ronaldo alla Juventus: si può fare?

Attenzione a non escludere però il 4-3-1-2 schierato da Zidane nell'ultima finale di Champions League contro il Liverpool, con Dybala al posto di Isco a ispirare Cristiano e Mandzukic, col croato nel ruolo di Benzema. Evidente, a quel punto, che la Juventus dovrebbe trovare una collocazione di calciomercato per Higuain.

La formazione più probabile

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Benatia (Rugani), Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Khedira (Emre Can); Douglas Costa (Dybala), Cristiano Ronaldo, Mandzukic.