Calciomercato Juventus, Agnelli vola in Grecia da Cristiano Ronaldo

Il presidente dei bianconeri è partito in mattinata dall’aeroporto di Pisa con direzione Kalamata: in giornata dovrebbe incontrare il fuoriclasse portoghese.

2 ore fa

Andrea Agnelli vola da Cristiano Ronaldo, chiaro segnale che l'operazione del secolo sia ormai giunta alle battute conclusive. In mattinata il presidente della Juventus è arrivato all'aeroporto di Pisa - come si legge su Gazzetta.it - insieme alla compagna Deniz Akaline e a bordo di un volo privato ha raggiunto Calamata, comune greco situato nella periferia del Peloponneso. Nelle vicinanze, precisamente in un resort extra lusso in Costa Navarino, sta trascorrendo le sue vacanze il fuoriclasse portoghese.

No, non è una casualità. Mentre a Madrid l'agente di CR7, Jorge Mendes, incontrerà i dirigenti del Real e il presidente Florentino Perez, in Grecia andrà in scena un metting tra Agnelli e Cristiano Ronaldo. Che ha già detto sì alla proposta della Juventus di un quadriennale - ovverto fino al 2022 - a 30 milioni di euro netti a stagione (60 milioni lordi).

Resta solo da capire quanto i bianconeri dovranno pagare per il cartellino, una cifra che comunque non dovrebbe superare i 120 milioni. L'ufficialità del trasferimento potrebbe arrivare in serata. Segnali positivi in tal senso arrivano anche da ambienti vicini al 33enne di Funchal. Se così fosse, già domani o al massimo mercoledì potrebbe esserci la presentazione all'Allianz Stadium e la consueta conferenza stampa.