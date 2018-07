Calciomercato Juventus, affare Cristiano Ronaldo: incontro Florentino-Mendes

Intanto La Gazzetta dello Sport racconta una telefonata andata in scena venerdì scorso tra Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero era a Milano per incontrare il suo presidente Andrea Agnelli. Era presente anche un collaboratore di Mendes che ha chiamato CR7 e gli ha passato l'allenatore toscano. I due si sono scambiati poche parole, per conoscersi meglio ci sarà tempo.

A quel punto la fumata bianca dovrebbe arrivare in tempi brevissimi e Cristiano Ronaldo lascerebbe la Grecia per arrivare a Torino col suo jet privato. Il 33enne di Funchal ha da giorni un accordo con i bianconeri: firmerà un quadriennale - ovvero fino al 2022 - a 30 milioni di euro netti a stagione (60 lordi).

Cristiano Ronaldo alla Juventus, è il giorno della verità. A breve l'agente del portoghese Jorge Mendes incontrerà il presidente del Real Madrid Florentino Perez e i dirigenti dei Blancos per definire i dettagli della cessione e soprattutto il prezzo del cartellino, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 100/120 milioni di euro. Una volta strappato l'ok, Mendes darà il via libera alla Juventus che presenterà un'offerta ufficiale.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK