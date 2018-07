Arthur, 10 presenze e 1 gol nella stagione appena iniziata in Brasile, ha firmato un contratto per le prossime sei stagioni - ovvero fino al 2024 - con una clausola rescissoria da 400 milioni di euro.

"Il Barcellona e il Gremio - recita il comunicato pubblicato dai catalani - hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Arthur in blaugrana vista l'opzione d'acquisto concordata lo scorso marzo. L'accordo firmato prevede l'arrivo immediato del giocatore. Il costro dell'operazione è di 31 milioni di euro più 9 milioni di euro variabili".

Via Paulinho, dentro Arthur. Dopo aver ceduto il brasiliano al Guangzhou Evergrande in prestito con diritto di riscatto a favore dei cinesi (fissato a 50 milioni), il Barcellona ha ufficializzato l'acquisto di un altro brasiliano: dal Gremio è arrivato il classe 1996 (22 anni il prossimo 12 agosto) Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo.

