Con questo successo Camila ha scalato ben 18 posizioni nel ranking WTA diventando la numero 34 al mondo. Per eguagliare il suo best ranking, stabilito il 27 luglio 2015, le mancano solo 4 posizioni. Può farcela, ha i mezzi per arrivare fino in fondo e giocarsela con chiunque. Deve solo crederci.

Una magnifica Camila Giorgi vola ai quarti di finale di Wimbledon. La 26enne di Macerata ha battuto la russa Ekaterina Makarova 6-3 6-4 in un'ora e mezzo di gioco e ha scritto la storia: per la quinta volta l'Italia può vantare una giocatrice azzurra a questo punto del torneo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK