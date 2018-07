Formula 1, tutti in piedi per Vettel! Hamilton e Raikkonen sul podio

Ancora calciomercato sulla prima pagina del Mundo Deportivo, dove troviamo una notizia che rivela l'interessamento del Paris Saint-Germain per Coutinho. I parigini sarebbero pronti ad offrire ben 270 milioni per il brasiliano.

La prima pagina di Sport saluta nuovamente Paulinho: il centrocampista della Nazionale brasiliana dopo essere arrivato nella scorsa estate al Barcellona, saluta la Liga per ritornare in Cina al Guangzhou Evergrande.

L'apertura dell'Équipe si proietta già alla partita di domani fra Francia e Belgio, in cui Deschamps sfiderà l'amico e ex compagno Henry che è l'assistente di Roberto Martinez sulla panchina dei Diavoli Rossi.

In attesa del ritorno delle partite dei Mondiali 2018, che ripartono domani con la prima delle due semifinali in Russia, a dominare i titoli delle prime pagine dei giornali sportivi della nostra rassegna stampa sono le notizie sulla Formula 1 e di calciomercato.

