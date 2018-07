Dopo 17 anni nella Juventus, Gigi è pronto per cominciare una nuova avventura con il Paris Saint-Germain: ha firmato un contratto di un anno con opzione per un altro.

di Marco Ercole

In mattinata ha partecipato all’allenamento a porte chiuse del Psg, poi Gianluigi Buffon - scortato simbolicamente da 100 vespe tricolori - arriverà in pompa magna al Parco dei Principi, per presenziare la sua prima conferenza stampa (a partire dalle 15, diretta scritta qui su FOXSports.it) da giocatore del Paris Saint-Germain.

Dopo una vita alla Juventus, il portierone è pronto per questa nuova avventura all’ombra della Torre Eiffel, per continuare a inseguire il suo sogno di vincere la Champions League, impresa solamente sfiorata in maglia bianconera.

Buffon ha firmato un contratto annuale, con opzione per la stagione successiva: il quarantenne ha ancora tanta voglia di campo e, dopo essersi fatto da parte per consentire alla Juventus di voltare pagina, vuole mettere la sua energia a disposizione del nuovo club.

Paris Saint-Germain, la presentazione di Buffon

Sarà la terza squadra di club della lunga carriera di Buffon, dopo Parma e ovviamente Juventus, dove ha trascorso 17 anni ricchi di successi, diventandone una bandiera. Nel corso della sua conferenza stampa d’addio, Gigi aveva lasciato tutto in sospeso, considerando come opzione anche quella di entrare a far parte della società.

Una strada che molto probabilmente percorrerà in futuro, non ora. Uno dei portieri più forti di tutti i tempi (se non il più forte) ha ancora tanta voglia di indossare i guanti. È il Psg non ha avuto dubbi nel dargli ancora fiducia.

