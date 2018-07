Il centrocampista ex Liverpool si è presentato in conferenza stampa.

216 condivisioni

un'ora fa

Inizia ufficialmente l'avventura alla Juventus di Emre Can. Il centrocampista della Nazionale tedesca, arrivato dal Liverpool a parametro zero, si è presentato oggi in conferenza stampa e ha affrontato tanti temi.

Conosco la Juventus - ha esordito il 24enne - e so che si parla di un top club. Basta vedere la sede e le strutture per capirlo. Sono davvero contento di essere qui. Khedira mi ha detto che la Juve è eccezionale. Oltre a quella della Juventus ho ricevuto tante offerte da top club. Il mio ruolo? Non ne ho ancora parlato con Allegri, io mi sento a mio agio da centrocampista e mi piace aiutare in difesa

Poi svela un retroscena risalente alla sua infanzia:

Diciamo che ho avuto un'influenza bianconera visto che il mio allenatore quando avevo 6-7 anni era tifoso della Juventus e mi disse che un giorno sarei andato alla Juve. A quel tempo la Juve era in un grande momento, aveva giocatori del calibro di Del Piero e Nedved. La mia scelta è dovuta al progetto, alla storia, alla voglia di vincere. Ho già parlato con i miei nuovi compagni e lo scorso anno ho visto tutte le partite. Il mio idolo? Zidane è stato uno dei miei giocatori preferiti

Inevitabile parlare di Cristiano Ronaldo:

Sarebbe grandioso essere compagno di squadra di Cristiano Ronaldo, un giocatore fantastico. Non so nulla della trattativa, posso solo dire che se arrivasse sarei felicissimo

Infine sul Mondiale della sua Germania e sugli obiettivi: