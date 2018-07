Evra a Cristiano Ronaldo: "Vai alla Juventus e gioca fino al 2050"

Intanto un ex compagno di Cristiano Ronaldo ai tempi del Manchester United, Patric Evra, ha fatto una diretta Facebook in cui ha consigliato fortemente il trasferimento a Torino.

Il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è l'argomento che sta catalizzando l'attenzione del mondo intero. Nella giornata odierna l'agente del portoghese, Jorge Mendes, farà tappa a Madrid per incontrare i dirigenti dei Blancos e convincerli a chiedere "solo" 100/120 milioni di euro per il cartellino del 33enne di Funchal, che ha già detto sì alla proposta dei bianconeri di un quadriennale a 30 milioni di euro netti a stagione.

