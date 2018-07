Calciomercato: Paulinho e Talisca al Guangzhou Evergrande

La squadra allenata da Fabio Cannavaro ha ufficializzato gli acquisti in prestito dei due giocatori brasiliani.

2 ore fa

Il Guangzhou Evergrande è tra le squadre più attive sul calciomercato. La squadra allenata da Fabio Cannavaro ha infatti ufficializzato gli acquisti di Paulinho (29 anni) dal Barcellona e di Talisca (24 anni) dal Benfica. Per il primo si tratta di un ritorno visto che appena un anno fa aveva salutato la Chinese Super League per sposare il Barcellona.

Fu pagato dai blaugrana 40 milioni di euro, ora fa il percorso inverso trasferendosi con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto da parte del club cinese fissato a circa 50 milioni di euro. Il secondo invece lascia il Benfica dopo il prestito biennale al Besiktas e vola in Oriente in prestito per 6 mesi.

Paulinho, che nell'ultima stagione ha collezionato 9 gol in 49 presenze e ha vinto Liga e Coppa del Re, è atteso da un ingaggio monstre pari a 14 milioni di euro all'anno. Avrebbe potuto restare anche in Europa, lui stesso aveva rivelato di avere tra le mani un'altra proposta di un club europeo. Ma evidentemente la maxi-offerta del Guangzhou Evergrande è risultata per lui irrinunciabile.