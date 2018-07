La notizia arriva dal Mundo Deportivo, che con il suo titolo in prima pagina nell'edizione odierna svela che il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a fare follie per strappare l'ex Liverpool al Barcellona. L'offerta che sta per arrivare al club blaugrana sarebbe di 270 milioni di euro.

A far "saltare il banco" fu certamente l'arrivo al Paris Saint-Germain di Neymar che con i suoi 222 milioni di euro è diventato di gran lunga il giocatore più pagato di sempre per il suo approdo nel campionato francese.

La scorsa estate di calciomercato ha cambiato gli standard delle campagne acquisti in Europa: i trasferimenti a cifre mostruose di Neymar, Mbappé, Coutinho e Dembélé hanno ridefinito i parametri economici nei quali le grandi squadre devono muoversi per aggiudicarsi un grande giocatore.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK