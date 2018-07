Calciomercato Juventus, affare Cristiano Ronaldo: oggi Mendes a Madrid

L'agente del portoghese pronto a incontrare la dirigenza dei Blancos.

23 minuti fa

Cristiano Ronaldo ha fatto la sua scelta: vuole andare via dal Real Madrid per vestire la maglia della Juventus che gli ha offerto un quadriennale a 30 milioni di euro netti a stagione. Per lasciarlo andare però il patron dei Blancos, Florentino Perez, vuole che sia il portoghese in persona a chiedere pubblicamente la cessione. C'è poi da risolvere anche la questione del costo del cartellino: i bianconeri sono pronti a offrire 100/120 milioni di euro, cifra pattuita in un gentlemen's agreement tra il club spagnolo e CR7 risalente allo scorso gennaio.

Per affrontare queste tematiche Jorge Mendes farà tappa oggi a Madrid per parlare con i dirigenti del Real prima della giunta direttiva del club in programma domani. L'obiettivo del procuratore è strappare il sì definitivo a Florentino e dare l'accelerata decisiva all'operazione. Nel caso in cui riuscisse nel suo intento, anche i dirigenti della Juve Marotta e Paratici partirebbero alla volta della capitale spagnola per limare gli ultimi dettagli prima della fumata bianca.

Intanto Cadena Cope conferma che il Real Madrid non ha ricevuto ancora nessuna offerta ufficiale per il 33enne di Funchal, che aspetta in totale relax il buon esito della trattativa. In questo momento si trova in un lussuosissimo ed esclusivo resort nella Costa Navarino, in Grecia. Aspetta solo l'ok per salire a bordo del suo aereo privato e iniziare così una nuova avventura.